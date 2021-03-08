«Два месяца – это мягкие условия». Гончаренко — о возвращении Косторной к Тутберидзе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что Этери Тутберидзе поставила мягкие условия для возвращения в её группу чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной, определив ей испытательный срок два месяца. За это время фигуристка должна восстановить тройной аксель.

«Два месяца – это ещё мягкие условия. Нужно было обозначить месяц, чтобы человек реально напрягся и показал результат, иначе нечего тренерам морочить голову, бегая туда-обратно. Я считаю, что её уход от Тутберидзе был просто капризом. Все эти «неудобно тренироваться с малышами» – это абсолютные капризы, не имеющие никакого отношения к работе. Тот, кто целеустремлен, ему никто и ничто не мешает.

Алёна, наверное, поняла, что серьёзные достижения не бывают без пахоты. Одно дело, когда у тебя подготовка «на лайте», с улыбкой, весело и прекрасно проходят тренировки – и что ты получаешь на выходе? И другое, когда ты в напряжении работаешь, зато ты улыбаешься, когда видишь свой результат. Каждый волен выбирать. Как говорил Цискаридзе, человек должен быть готов к ежедневной добровольной каторге. Совершенно правильно. Ни в балете, ни в спорте не бывает весёлых лёгких тренировок, после которых ты выходишь и всех побеждаешь.

Хорошо, что Алёна это поняла. Но надолго ли её хватит? Это, во-первых. Во-вторых, расслабиться очень легко и выступать на заложенной базе, а вот собраться и идти вперёд не так просто. Но в группе Тутберидзе хорошая компания, там есть люди, которые знают Косторную и как добиваться с ней результата. Я думаю, шанс увидеть прежнюю Косторную у нас есть», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости».