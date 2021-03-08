Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Два месяца – это мягкие условия». Гончаренко — о возвращении Косторной к Тутберидзе

«Два месяца – это мягкие условия». Гончаренко — о возвращении Косторной к Тутберидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение, что Этери Тутберидзе поставила мягкие условия для возвращения в её группу чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной, определив ей испытательный срок два месяца. За это время фигуристка должна восстановить тройной аксель.

«Два месяца – это ещё мягкие условия. Нужно было обозначить месяц, чтобы человек реально напрягся и показал результат, иначе нечего тренерам морочить голову, бегая туда-обратно. Я считаю, что её уход от Тутберидзе был просто капризом. Все эти «неудобно тренироваться с малышами» – это абсолютные капризы, не имеющие никакого отношения к работе. Тот, кто целеустремлен, ему никто и ничто не мешает.

Алёна, наверное, поняла, что серьёзные достижения не бывают без пахоты. Одно дело, когда у тебя подготовка «на лайте», с улыбкой, весело и прекрасно проходят тренировки – и что ты получаешь на выходе? И другое, когда ты в напряжении работаешь, зато ты улыбаешься, когда видишь свой результат. Каждый волен выбирать. Как говорил Цискаридзе, человек должен быть готов к ежедневной добровольной каторге. Совершенно правильно. Ни в балете, ни в спорте не бывает весёлых лёгких тренировок, после которых ты выходишь и всех побеждаешь.

Хорошо, что Алёна это поняла. Но надолго ли её хватит? Это, во-первых. Во-вторых, расслабиться очень легко и выступать на заложенной базе, а вот собраться и идти вперёд не так просто. Но в группе Тутберидзе хорошая компания, там есть люди, которые знают Косторную и как добиваться с ней результата. Я думаю, шанс увидеть прежнюю Косторную у нас есть», — приводит слова Гончаренко «РИА Новости».

«Этери Георгиевна, вы святая». Решение Тутберидзе простить Косторную произвело фурор
Болельщики восхищаются мудростью тренера. Впрочем, некоторые видят в её поступке тонкий расчёт.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021