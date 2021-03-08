Алексей Мишин рассказал, как в 1990-е отказался от квартир за границей и своего катка

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин, которому сегодня исполнилось 80 лет, объяснил, почему в 1990-е годы в отличие от многих коллег не уехал работать за границу.

«Предложений поступало много! Мы с моей женой Татьяной были нарасхват, нас ждали везде: и в США, и в Италии, и в Швейцарии. Сару Хьюз, будущую олимпийскую чемпионку, приглашали тренировать. Да кого угодно. Причём предложения реальные. Квартиры сразу предлагали, даже не думали, что откажусь, скандал был. Фасси ждал меня в Милане… Даже из ЮАР, из города Кейптаун, запрос поступил. Какой-то богатый человек говорит: «Приезжайте тренировать сына». Всё будет, даже свой каток. Тогда эта страна находилась в изоляции из-за политики апартеида, и кто соглашался туда ехать работать – ему сразу при выходе из самолета вручали букеты цветов с золотыми медальонами.

Какую зарплату предлагали? Несопоставимые суммы с российскими доходами в те времена! Наверное, за месяц зарабатывал бы как здесь за год. А может, и больше. Но дело не в этом. В Петербурге у меня было очень много работы. Очень востребованным оказался в это время. В учениках – Урманов, Ягудин, потом Плющенко, Татауров, Новосельцев… Самый скромный по титулам среди них Новосельцев – чемпион Универсиады. У других тренеров было слабовато, а у нас с Татьяной – полно», — приводит слова Мишина «Советский спорт».