Станислава Константинова: каждая из нас заслуживает всегда выбирать себя и любить себя

Российская фигуристка Станислава Константинова поздравила женщин с 8 Марта.
«Поздравляю всех с Международным женским днём. Хочу напомнить, что каждая из нас, может и заслуживает всегда выбирать себя, любить себя и быть любимой, быть свободной во всех отношениях, ну и всегда быть услышанной», — написала Константинова.
Пост доступен в «инстаграме» Станиславы Константиновой
Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.
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