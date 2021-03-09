Татьяна Навка — о дочке: бесстрашная Надя! Понимаю, что характер видно с самого детства
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фото своей младшей дочки Надежды. Отцом 6-летней девочки является Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина.
«Как писал Гёте: „Ведь в смелости всё: и гениальность, и сила, и волшебство“. Моя бесстрашная Надя! Смотрю на неё и понимаю, что характер видно с самого детства! P. S. А вы как считаете, лучше воспитывать детей бесстрашными или осторожными?» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
Татьяна Навка показала фото со старшей и младшей дочками
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