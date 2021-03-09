Инна Гончаренко: Кондратюк в этом сезоне как глоток свежего воздуха

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала выступления 17-летнего Марка Кондратюка в сезоне-2020/2021. 17-летний спортсмен стал третьим на чемпионате России, а в финале Кубка России стал пятым.
«Мне в этом сезоне очень понравился Марк Кондратюк, в финале Кубка России я за него болела. Он как глоток свежего воздуха. По всей видимости, он не справился с психологической нагрузкой, с идеей в голове, что есть шанс поехать на чемпионат мира. Но в произвольной программе он боролся. Мне этот спортсмен нравится за счёт внутреннего куража. Безусловно, что у него первый сезон такой яркий, но очень хочется, чтобы у него всё получилось.
У парня есть свой стиль, свой почерк, выражающиеся в этом самом внутреннем кураже, который либо в человеке есть, либо его нет. У него к тому же очень хорошие программы. Технический контент неплохой, сами четверные прыжки хорошие», — цитирует Гончаренко «Р-Спорт».
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