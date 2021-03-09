Французский фигурист: в России люди добрее, более сочувствующие

Французский фигурист Луи Торон, выступающий в паре с Аделиной Галявиевой, поделился впечатлениями от России, где дуэт тренировался у Анжелики Крыловой.
«До переезда в Москву я был здесь только на чемпионате Европы, но за четыре дня не успел увидеть сам город. Зато слышал много стереотипов о России. Адаптировался довольно быстро: у нашего тренера большой опыт работы со спортсменами из разных стран, вся группа стала дружной компанией, без деления на своих и чужих.
Ещё было удобно в бытовом плане: мы поселились на базе, где всё рядом, а для поездок в центр города — огромный выбор общественного транспорта. Не то что в Америке, где всё зависит от наличия машины. Когда я там тренировался, прав и своего авто ещё не имел, поэтому было тяжело куда-либо добраться, часто приходилось просить ребят подвезти.
Что больше всего нравится в России? Мне кажется, здесь люди добрее, более сочувствующие. Помню, как-то я потерялся и обратился за помощью к случайным прохожим, они сразу откликнулись. Если во Франции так спросить на улице — вряд ли помогут найти дорогу. Ещё мне нравится русский патриотизм, как многие люди отмечают национальные праздники. Видно, что они счастливы быть русскими. Во Франции нет такого чувства единства нации», — цитирует Торона сайт «Матч ТВ».
Галявиева и Торон — бронзовые призёры Универсиады 2019 года, действующие чемпионы Франции.
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