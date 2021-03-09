Москвина: предполагаю, что Загитова и Медведева в спорт высоких достижений уже не вернутся

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина предположила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева не вернутся в большой спорт.

Москвину спросили: «Что должны сделать Загитова и Медведева, чтобы состоялось их возвращение на конкурентоспособный уровень?»

«Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу. Но они этого уже не сделают, поэтому я не могу сказать на 100%, но предполагаю, что они уже в спорт высоких достижений не вернутся», — сказала Москвина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении. Из-за проблем со спиной Медведева не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона и пропустила чемпионат страны.