Москвина: предполагаю, что Загитова и Медведева в спорт высоких достижений уже не вернутся

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина предположила, что олимпийская чемпионка Алина Загитова и призёр Олимпийских игр Евгения Медведева не вернутся в большой спорт.
Москвину спросили: «Что должны сделать Загитова и Медведева, чтобы состоялось их возвращение на конкурентоспособный уровень?»
«Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу. Но они этого уже не сделают, поэтому я не могу сказать на 100%, но предполагаю, что они уже в спорт высоких достижений не вернутся», — сказала Москвина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
Загитова не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года. Фигуристка участвует в шоу, была ведущей проекта «Ледниковый период» на телевидении. Из-за проблем со спиной Медведева не выступила ни на одном этапе Кубка России нынешнего сезона и пропустила чемпионат страны.
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