Тамара Москвина — о Моргенштерне: для катания и для результата я эту музыку не посоветую

Заслуженный тренер СССР и России Тамара Москвина ответила на вопрос о том, могут ли её подопечные выступить под музыку Моргенштерна.

«Моргенштерн? Вот, кстати, эту фамилию я знаю. Фигуристы приносят мне, я говорю: «Музыка интересная, но тот зритель, который придёт на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит». Потому что пока она слишком молодёжная.

Если тебе нравится эта музыка — слушай, но для катания, для того чтобы результат был, я эту музыку не посоветую. Под Моргенштерна у меня никто кататься не будет? Нет, почему. А вдруг придёт какой-то постановщик современный и скажет: «Вот я могу, я придумаю, вот я такое сделаю». Я смелая, я скажу: «Давай, пробуй». А потом, если не получится, я переделаю. Но всё равно надо пробовать, нельзя быть в рамках того, что было 100 лет тому назад», — сказала Москвина в интервью YouTube-каналу Василия Конова.