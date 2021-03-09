Финский эксперт оценила видео жестокого обращения российского тренера с юной фигуристкой

Финский эксперт по фигурному катанию Мила Кайяс-Виртанен отреагировала на видео, на котором тренер московской спортивной школы швыряет на лёд юную фигуристку во время занятий.
«У меня нет слов. Я потрясена. Как можно так обращаться с ребёнком? Ни с кем так обращаться нельзя, но в данном случае пострадала маленькая девочка. Я такого ещё не видела», — приводит слова Виртанен Iltalehti.
Она также рассказала, как такое поведение тренера оценили бы в Финляндии.
«Если бы вопрос с тренером не смогли решить в клубе, то можно связаться с офицером по харассменту, который работает в ассоциации. Подобные дела также могут рассматриваться на дисциплинарном совете. Чем больше о таких случаях будут говорить, тем лучше с подобным будут справляться в будущем. Надеюсь, родители заберут ребёнка из этой школы и не оставят его с таким тренером», — сказала Виртанен.
Видео доступно в «инстаграме» bloknot_trash
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