Французская фигуристка: высокие блондинки с супердлинными ногами — клише российских танцев

Французская фигуристка Аделина Галявиева, выступающая в дуэте с Луи Тороном, сообщила, как пришла в фигурное катание, а также рассказала, почему решила выступать в танцах на льду.



«Я в определённый момент начала с плавания. Вскоре меня отвели на лёд — брат занимался хоккеем, и родители хотели, чтобы я просто проводила время с пользой. Когда я пошла в школу, стало ясно, что совмещать с учёбой два спорта нереально, и я выбрала каток.

Некоторые тренеры говорят, что я не подхожу для танцев из-за роста? Это такое клише российских танцев — высокие блондинки с супердлинными ногами. Наверное, с моей комплекцией было идеально уйти в парное. Но я не видела проблемы. Давайте вспомним Мерил Дэвис, Майю Шибутани, Кэтрин Гавайек, Шарлен Гиньяр… Все они маленького роста, но прекрасные спортсменки, достигли огромных высот, и поклонникам фигурного катания даже не стоит напоминать их титулы», — приводит слова Галявиевой «Матч ТВ».

Галявиева и Торон — бронзовые призёры Универсиады 2019 года, действующие чемпионы Франции.