Александра Степанова показала видео с тренировки. Авербух отреагировал
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками видеозаписью с тренировки.
«Совсем скоро чемпионат мира! Как же быстро летит время! Хочется показать вам совсем небольшой кусочек нашей тренировки с Иваном Букиным. Может, нам выкладывать такие моменты чаще?» — написала Степанова.
Видео можно посмотреть на официальной странице Александры Степановой в «Инстаграме».
Отметим, что на видеозапись отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух, оставивший следующий комментарий к публикации: «Удачи! Я с вами».
Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).
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