Александра Степанова показала видео с тренировки. Авербух отреагировал

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками видеозаписью с тренировки.



«Совсем скоро чемпионат мира! Как же быстро летит время! Хочется показать вам совсем небольшой кусочек нашей тренировки с Иваном Букиным. Может, нам выкладывать такие моменты чаще?» — написала Степанова.

Видео можно посмотреть на официальной странице Александры Степановой в «Инстаграме».

Отметим, что на видеозапись отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух, оставивший следующий комментарий к публикации: «Удачи! Я с вами».

Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).