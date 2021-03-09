Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Александра Степанова показала видео с тренировки. Авербух отреагировал

Александра Степанова показала видео с тренировки. Авербух отреагировал
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в дуэте с Иваном Букиным, на своей странице в «Инстаграме» поделилась с подписчиками видеозаписью с тренировки.

«Совсем скоро чемпионат мира! Как же быстро летит время! Хочется показать вам совсем небольшой кусочек нашей тренировки с Иваном Букиным. Может, нам выкладывать такие моменты чаще?» — написала Степанова.

Видео можно посмотреть на официальной странице Александры Степановой в «Инстаграме».

Отметим, что на видеозапись отреагировал призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух, оставивший следующий комментарий к публикации: «Удачи! Я с вами».

Чемпионат мира-2021 по фигурному катанию пройдёт с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция).

Косторная и Алиев стали запасными сборной России на ЧМ-2021 по фигурному катанию
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021