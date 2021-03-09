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Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв перенёс операцию на ноге

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв перенёс операцию на ноге
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв сегодня, 9 марта, перенёс операцию на ноге.

«Чувствую себя нормально. Нога немного ноет, но врачи говорят, так и должно быть. Операция длилась чуть больше часа. Мне удалили кисту на правой косточке левой ноги. Это было нужно сделать, потому что конёк давил на неё, что вызывало боль и мешало полноценным тренировкам и прыжкам.

Врачи сказали, лечение не поможет, лучше удалить это образование. И как только появилось время, мы решили это сделать. Сейчас я в больнице, через какое-то время снимут швы, несколько дней уйдёт на восстановление, буду находиться дома и потом потихоньку приступим к тренировкам», — приводит слова Мозалёва официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

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