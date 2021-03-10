«Тут у тебя ноги балетнее». Кёрлингистка Сидорова — Елене Ильиных о её фото с Полуниным

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фотографии, сделанные на международном кинофестивале в Майами (США). Рядом с Еленой стоит её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных

Фотографии оценила российская кёрлингистка Анна Сидорова. Она написала Елене в комментарии: «Из вас двоих тут у тебя ноги балетнее».

В январе 2020 года у Ильиных и Полунина, родился сын, его назвали необычным именем Мир. Позднее спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.



На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.