«Тут у тебя ноги балетнее». Кёрлингистка Сидорова — Елене Ильиных о её фото с Полуниным

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фотографии, сделанные на международном кинофестивале в Майами (США). Рядом с Еленой стоит её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин.
Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Елены Ильиных
Фотографии оценила российская кёрлингистка Анна Сидорова. Она написала Елене в комментарии: «Из вас двоих тут у тебя ноги балетнее».
В январе 2020 года у Ильиных и Полунина, родился сын, его назвали необычным именем Мир. Позднее спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.
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