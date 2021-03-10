Евгений Семененко: баттл с Плющенко? Смелая идея, но пока преждевременная

Евгений Семененко, одержавший победу в соревнованиях одиночников в финале Кубка России по фигурному катанию, рассказал, кем из фигуристов восхищается.

«Плющенко был и остаётся моим кумиром? Одним из. Хотя правильнее будет сказать, что у меня нет кумиров. Есть фигуристы, которыми восхищаюсь: Юдзуру Ханю, Натан Чен, Михаил Коляда, Евгений Плющенко, Елизавета Туктамышева, Артур Гачинский», — цитирует Семененко РИА «Новости».

Евгений также ответил на вопрос об использовании в программе музыки из кинофильма «Бандитский Петербург». Ранее под эту музыку выступал Евгений Плющенко.

«Эту музыку сам предложил, и тренеры со мной согласились. Постановщик Никита Михайлов сделал нарезку музыки под хронометраж короткой программы, много работал и продолжаю работать над хореографией с Татьяной Прокофьевой.



Нет ли желания сделать баттл с Плющенко под „Бандитский Петербург“? Смелая идея, но пока преждевременная», — сказал Семененко.