Татьяна Волосожар рассказала о занятии спортом во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар оценила важность занятий спортом во время беременности.

«Мы уже выяснили, что фигуристка на коньках во время беременности — это ок. Но многие спрашивают, а в принципе помогает спорт или нет? Дают ли тренировки какой-то бонус беременным? Я отвечу так: спорт однозначно идёт вам в плюс! Даже если вы никогда не занимались раньше, посоветуйтесь с врачом, выясните, какие нагрузки вам разрешены, и занимайтесь пока есть силы и время.

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Всегда и во всем мне помогали тренировки. Регулярный лёд и бассейн помогли мне быстро восстановиться в прошлый раз. Надеюсь, в этот раз будет также. Тем более я и сейчас не бросаю занятия. Будущим мамам мышечный корсет необходим, как и растяжка. Спорт вообще поднимает настроение, даёт заряд бодрости, а занятия в воде хорошо действуют и на женщину, и на ребёнка.

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Даже когда мне лень что-то делать, когда нет настроения, я делаю усилие над собой, и тренировка действует как «эндорфинный трамплин»», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

В январе Волосожар объявила о второй беременности. Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.

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