Татьяна Волосожар рассказала о занятии спортом во время беременности

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар оценила важность занятий спортом во время беременности.
«Мы уже выяснили, что фигуристка на коньках во время беременности — это ок. Но многие спрашивают, а в принципе помогает спорт или нет? Дают ли тренировки какой-то бонус беременным? Я отвечу так: спорт однозначно идёт вам в плюс! Даже если вы никогда не занимались раньше, посоветуйтесь с врачом, выясните, какие нагрузки вам разрешены, и занимайтесь пока есть силы и время.
⠀
Всегда и во всем мне помогали тренировки. Регулярный лёд и бассейн помогли мне быстро восстановиться в прошлый раз. Надеюсь, в этот раз будет также. Тем более я и сейчас не бросаю занятия. Будущим мамам мышечный корсет необходим, как и растяжка. Спорт вообще поднимает настроение, даёт заряд бодрости, а занятия в воде хорошо действуют и на женщину, и на ребёнка.
⠀
Даже когда мне лень что-то делать, когда нет настроения, я делаю усилие над собой, и тренировка действует как «эндорфинный трамплин»», — написала Волосожар.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар
В январе Волосожар объявила о второй беременности. Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.
⠀
- 10 марта 2021
-
10:11
-
09:08
-
08:52
-
00:20
- 9 марта 2021
-
23:36
-
23:02
-
21:28
-
17:53
-
17:02
-
13:58
-
13:19
-
11:08
-
09:00
-
08:47
-
08:43
-
00:30
-
00:09
- 8 марта 2021
-
22:45
-
22:18
-
18:57
-
17:24
-
16:18
-
15:49
-
13:07
-
11:30
-
11:17
-
11:13
-
10:46
-
10:45
-
10:30
-
10:18
-
08:46
- 7 марта 2021
-
22:15
-
19:56
-
16:35