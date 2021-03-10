Алина Загитова призналась в желании вернуться в фигурное катание

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сказала, что у неё есть мысли возобновить карьеру. Спортсменка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.

Загитову спросили, возникало ли у неё в этом сезоне желание вернуться?

«Да. Сколько раз? Много.

Что мешает? Есть некоторые моменты. Но есть и те, которые вдохновляют, и их очень много. Так что поживём — увидим», — приводит слова Загитовой «РБК-Спорт».

18-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, серебряный медалист чемпионата Европы (2019), финала Гран-при (2018) и чемпионата России 2017 года.

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