Загитова: я никем не командовала на Кубке Первого канала!

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от участия в командном турнире в феврале. Напомним, команда Загитовой одержала победу над командой Евгении Медведевой, капитаны коллективов выходили на лёд только в показательных выступлениях.

«Мне понравилось (улыбается). Мне выпала честь быть капитаном команды, наша команда была классная. Команда соперников тоже была прекрасна. Думаю, мы вместе подарили большой праздник фигурного катания всем болельщикам.

Быть лидером — это в удовольствие, когда команда тебя ценит. Но я могу отметить, что никем не командовала! У нас все были такие инициативные: кто-то подкинет идею — и я такая: «О, прикольно!» Потом ещё один и ещё… Я ко всем прислушивалась, мы всё это сделали вместе. Честно, было очень круто», — приводит слова Загитовой «РБК-Спорт».

Алина Загитова призналась в желании вернуться в фигурное катание

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