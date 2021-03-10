Алина Загитова рассказала, как сдала сессию
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, как сдала первую в жизни сессию. Напомним, спортсменка учится в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Ну, всё отлично. Не совсем всё на отлично (улыбается), но сессию сдала успешно. Это было тяжело, но всё сдала. Как раз сегодня был последний экзамен — английский. Сложно, но я справилась», — приводит слова Загитовой «РБК-Спорт».
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