Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Алине Загитовой подарили огромный букет роз. Фото

Алине Загитовой подарили огромный букет роз. Фото
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На фото спортсменка изображена с огромным букетом роз, который ей подарили.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Они становятся всё больше и больше».
«Ты заслуживаешь весь этот мир, Алина».
«Ты заслужила такую любовь, красотка наша».
«Самой красивой девушке и букет соответствующий».
«Сколько в тебе красоты, столько и роз!»

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021