Алине Загитовой подарили огромный букет роз. Фото

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На фото спортсменка изображена с огромным букетом роз, который ей подарили.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту.

«Они становятся всё больше и больше».

«Ты заслуживаешь весь этот мир, Алина».

«Ты заслужила такую любовь, красотка наша».

«Самой красивой девушке и букет соответствующий».

«Сколько в тебе красоты, столько и роз!»

Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!