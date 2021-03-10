Ирина Слуцкая рассказала о подарке мужа на 8 Марта

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об увлечении садоводством и о подарке мужа на 8 Марта.

«Возраст уже такой, что начинает тянуть к земле — коротко о том, почему я занялась рассадой. Я всегда хотела, чтобы у меня на участке было много цветов. Моя мама любит огород во всех его проявлениях, поэтому выращивает овощи и ягоды. А мне важно, чтобы всё было красиво. Поэтому выбрала цветы.



В прошлом году я покупала готовую рассаду, но в этом решила попробовать вырастить её сама. Так и прилипла к полке с семенами в магазине. По вашим рекомендациям накупила кучу всего разного, посмотрим, что вырастет.



А ещё 8 марта муж подарил мне 101 жёлтый тюльпан с луковицами! Скоро (думаю, к осени) обустрою для них клумбу и посажу. И будут у меня на участке цвести самые любимые цветы», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.