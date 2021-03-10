Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала о съёмках в сериале «Последний аксель».

Медведева выступает консультантом сериала. Также она играет саму себя.

«Как прошёл съёмочный день? Для меня необычно, немного нервничала. Но на съёмочной площадке царит такая дружеская атмосфера, что уже непосредственно перед съёмками расслабилась, и всё нормально получилось.

Тренироваться мне, конечно, привычнее – я не профессиональная актриса и не актриса в принципе, но я старалась», – сказала Медведева, отвечая на вопросы на странице своего фан-клуба в «Инстаграме».

Кроме Медведевой, в сериале снимается олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.