Елена Ильиных показала фото с сыном и возлюбленным на фоне радуги

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила фотографии из Майами (США). На первом снимке она сфотографировалась с сыном Миром, а на втором к ним присоединился отец ребёнка, артист балета Сергей Полунин. Оба фото были сделаны на фоне радуги.

Фото доступны в «инстаграме» Елены Ильиных

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.