Тренер США отстранён от работы на два года по обвинению в сокрытии сексуального скандала

Американский тренер по фигурному катанию Джон Циммерман отстранён от работы на два года после обвинений в сокрытии предполагаемого инцидента сексуального насилия с участием его учеников, информирует USA TODAY.

Сообщается, что Циммерману запрещено принимать участие в любых мероприятиях, организуемых при сотрудничестве с Олимпийским и Паралимпийским комитетами США, а также национальными руководящими органами страны.



Дисквалификация связана с инцидентом, случившемся в 2017 году, когда Циммерман узнал о факте домогательства к несовершеннолетней спортсменке со стороны фигуриста Моргана Сипре, тренировавшегося под его руководством. Предполагается, что после случившегося Циммерман стал шантажировать девочку и её семью. Специалист хотел не придавать факт преступления огласке, так как Сипре вместе с партнёршей Ванессой Джеймс в то время готовился к зимней Олимпиаде в Пхёнчхане (Южная Корея).