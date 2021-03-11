Алина Загитова анонсировала новый показательный номер

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала о предстоящем участии в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, где она представит новый показательный номер.



«Друзья! Важное событие в моём спортивно-творческом графике. Многие уже слышали, что 6 апреля я приму участие в шоу нашей команды Team Tutberidze «Чемпионы на льду» в Москве. И буду очень рада видеть вас среди зрителей. В этом шоу я представлю новый показательный номер. Жду всех, до встречи в Мегаспорте!» — написала Загитова на своей официальной странице в «Инстаграме».



Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.

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