«Очень жду возможности выйти на лёд». Алёна Косторная примет участие в шоу Тутберидзе

Чемпионка Европы Алёна Косторная анонсировала участие в шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«Уже совсем скоро, 6 апреля, я приму участие в шоу Team Tutberidze «Чемпионы на льду». В этом сезоне у меня было не так много стартов, поэтому я очень жду возможности вновь выйти на лёд и встретиться с вами! Завершить этот сезон и зарядиться энергией на следующий. Благодарю за поддержку и жду всех в Мегаспорте!» — написала Косторная на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Косторная ушла из группы Тутберидзе в академию «Ангелы Плющенко» в межсезонье 2020 года. 3 марта 2021 года появилась информация о намерении Алёны вновь начать сотрудничество с командой Тутберидзе. Возвращение к Этери в итоге произошло 6 марта.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019). В финале Кубка России, где проходил дополнительный отбор на чемпионат мира, Алёна показала две новые программы, но заняла только шестое место.
Евгения Медведева, Алина Загитова в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 2 апреля в Казани и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Билеты уже в продаже!
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