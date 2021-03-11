В честь «Самбо-70» может быть названа станция московского метрополитена

Именем центра спорта и образования «Самбо-70» может быть названа одна из строящихся станций московского метрополитена.
«Сегодня депутат Московской городской Думы от районов Тёплый Стан и Коньково Наталия Метлина в своих соцсетях инициировала опрос о названии строящейся станции метро неподалёку от «Самбо-70». Большинство проголосовавших сделали выбор в пользу «Самбо-70» — свыше 1200 голосов разница с другими вариантами.
Мы долго работали в этом направлении (писали письма, записывали видеообращения), нас поддерживали жители районов и общественные организации, под обращением на имя Мэра Москвы С.С. Собянина поставили подписи свыше 8000 человек. Предложение нашло большой отклик и переросло в серьёзное движение, теперь рассчитываем, что решение будет принято в нашу пользу. Это мечта всех выпускников, воспитанников «Самбо-70»!» — говорится в сообщении организации на её странице в «инстаграме».
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