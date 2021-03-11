Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

В честь «Самбо-70» может быть названа станция московского метрополитена

В честь «Самбо-70» может быть названа станция московского метрополитена
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Именем центра спорта и образования «Самбо-70» может быть названа одна из строящихся станций московского метрополитена.

«Сегодня депутат Московской городской Думы от районов Тёплый Стан и Коньково Наталия Метлина в своих соцсетях инициировала опрос о названии строящейся станции метро неподалёку от «Самбо-70». Большинство проголосовавших сделали выбор в пользу «Самбо-70» — свыше 1200 голосов разница с другими вариантами.

Мы долго работали в этом направлении (писали письма, записывали видеообращения), нас поддерживали жители районов и общественные организации, под обращением на имя Мэра Москвы С.С. Собянина поставили подписи свыше 8000 человек. Предложение нашло большой отклик и переросло в серьёзное движение, теперь рассчитываем, что решение будет принято в нашу пользу. Это мечта всех выпускников, воспитанников «Самбо-70»!» — говорится в сообщении организации на её странице в «инстаграме».

«Очень жду возможности выйти на лёд». Алёна Косторная примет участие в шоу Тутберидзе
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021