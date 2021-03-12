Траньков: на вопрос, кто ваш отец по роду деятельности, моя дочь отвечает: «Папа — панк!»
Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков опубликовал фото с дочкой Анжеликой и рассказал, как она реагирует на его имидж.
«Когда другие дети отвечают на вопрос, а кто у вас папа по роду деятельности? Бизнесмен, тренер и т.п., моя дочь отвечает: «Мой папа — панк«! Так и живём», — написал Траньков.
Пост доступен в «инстаграме» Максима Транькова
27 января супруга Транькова Татьяна Волосожар сообщила о беременности. Их свадьба состоялась в августе 2015 года. 16 февраля 2017 года у них родилась дочь Анжелика.
В паре с Волосожар Траньков — двукратный олимпийский чемпион 2014 года, чемпион мира 2013 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, трёхкратный чемпион России.
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