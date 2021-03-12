Виктория Синицина: иногда хочется поменять спортивные лосины на платье…

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, призналась, что временами ей хочется надеть платье и туфли на каблуках вместо спортивной одежды.
«Иногда хочется поменять кроссы на каблуки, а спортивные лосины на платье...» — написала Синицина.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной
Синицина и Кацалапов — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России (2019, 2020).
До апреля 2014 года Виктория выступала с Русланом Жиганшиным, с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013), чемпионами мира среди юниоров (2012), победителями юниорского финала Гран-при (2011).
- 12 марта 2021
-
09:50
-
09:13
-
08:18
-
08:14
- 11 марта 2021
-
19:59
-
19:15
-
18:10
-
17:29
-
12:22
-
11:58
-
08:37
- 10 марта 2021
-
19:18
-
16:08
-
15:13
-
12:49
-
11:20
-
11:03
-
11:01
-
10:11
-
09:08
-
08:52
-
00:20
- 9 марта 2021
-
23:36
-
23:02
-
21:28
-
17:53
-
17:02
-
13:58
-
13:19
-
11:08
-
09:00
-
08:47
-
08:43
-
00:30
-
00:09