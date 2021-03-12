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Виктория Синицина: иногда хочется поменять спортивные лосины на платье…

Виктория Синицина: иногда хочется поменять спортивные лосины на платье…
Фигурное катание / Гран-при 0
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Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина, выступающая в паре с Никитой Кацалаповым, призналась, что временами ей хочется надеть платье и туфли на каблуках вместо спортивной одежды.

«Иногда хочется поменять кроссы на каблуки, а спортивные лосины на платье...» — написала Синицина.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной

Синицина и Кацалапов — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России (2019, 2020).

До апреля 2014 года Виктория выступала с Русланом Жиганшиным, с которым они стали бронзовыми призёрами чемпионата России (2014) и зимней Универсиады (2013), чемпионами мира среди юниоров (2012), победителями юниорского финала Гран-при (2011).

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