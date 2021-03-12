Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Елена Ильиных: любимая рубрика «Одетые родители, голый ребёнок»

Елена Ильиных: любимая рубрика «Одетые родители, голый ребёнок»
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала пляжные фотографии. На первом снимке её возлюбленный, артист балета Сергей Полунин держит на руках их сына Мира, на втором с ребёнком сфотографировалась сама Елена.

«Традиционный пост скучания по папе или любимая рубрика «одетые родители, голый ребёнок»», — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных стала мамой в январе 2020 года. Позднее спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд.

Елена Ильиных показала фото с сыном и возлюбленным на фоне радуги
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021