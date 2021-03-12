«Ещё одна мечта сбылась!» Навка и Костомаров прокатились по льду Байкала

Олимпийские чемпионы 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка и Роман Костомаров прокатились на коньках по льду озера Байкал.

«Байкал. Ещё одна мечта сбылась! Кстати, вы заметили эти нереальные трещины? Они очень опасны!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

«Ох, и накатались мы сегодня с Татьяной на этом чудном, красивейшем льду озера Байкал! С 12 ночи до 12 дня, ээээгггеееййй! Но получилось очень круто и красиво! Будем ждать, когда смонтируют фильм, уверен будет бомбически!» — добавил на своей странице Костомаров.

В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). В дуэте с Николаем Морозовым Навка дважды выиграла чемпионат Беларуси (1997, 1998). В 2004 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта России. После победы на Олимпийских играх в Турине в 2006 году Навка и Костомаров приняли решение завершить спортивную карьеру.