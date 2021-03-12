13-летняя ученица Мишина исполнила тройной аксель на соревнованиях. Видео

Тринадцатилетняя Мария Дмитриева, которая тренируется в группе Алексея Мишина, исполнила аксель в три с половиной оборота в произвольной программе на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста.
Видео можно посмотреть на странице Anything GOEs в «Твиттере».
«Маша Дмитриева исполнила прекрасный тройной аксель на первенстве Санкт-Петербурга, что никого уже удивить, конечно, не может. Приятно, что у неё очень эмоциональная манера катания, которая просто не может не нравиться. В нашу группу девочка пришла от Алины Писаренко, тоже работающей в школе «Звёздный лед». В настоящее время её тренирует Татьяна Николаевна Мишина, которая также является личным тренером Жени Семененко», — приводит слова Мишина «РИА Новости».
Тройной аксель в группе Мишина исполняет чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, в сезоне-2019/2020 прыжок был в активе и Анастасии Гуляковой.
Сразу три фигуриста группы Мишина – Михаил Коляда, Семененко и Туктамышева – выступят на чемпионате мира, который пройдёт 22-28 марта в Стокгольме.
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