13-летняя ученица Мишина исполнила тройной аксель на соревнованиях. Видео

Тринадцатилетняя Мария Дмитриева, которая тренируется в группе Алексея Мишина, исполнила аксель в три с половиной оборота в произвольной программе на первенстве Санкт-Петербурга среди девушек старшего возраста.

Видео можно посмотреть на странице Anything GOEs в «Твиттере».

«Маша Дмитриева исполнила прекрасный тройной аксель на первенстве Санкт-Петербурга, что никого уже удивить, конечно, не может. Приятно, что у неё очень эмоциональная манера катания, которая просто не может не нравиться. В нашу группу девочка пришла от Алины Писаренко, тоже работающей в школе «Звёздный лед». В настоящее время её тренирует Татьяна Николаевна Мишина, которая также является личным тренером Жени Семененко», — приводит слова Мишина «РИА Новости».

Тройной аксель в группе Мишина исполняет чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, в сезоне-2019/2020 прыжок был в активе и Анастасии Гуляковой.

Сразу три фигуриста группы Мишина – Михаил Коляда, Семененко и Туктамышева – выступят на чемпионате мира, который пройдёт 22-28 марта в Стокгольме.