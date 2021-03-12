Татьяна Волосожар: к чему точно не готова, так это к домашним родам

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, которая ждёт второго ребёнка, рассказала, что ни за что не согласилась бы рожать дома.

«К чему я точно не готова, так это к домашним родам. Я бы ни за что не согласилась рожать дома. Конечно, я читала про разные «модные» методики родов. Но всё это не мой вариант.

Мне спокойнее, когда специалисты рядом. Слава Богу, если всё пройдет благополучно, но сколько беременностей, столько и родов. Предсказать, как всё пойдет, вряд ли кто-то сможет. Наличие реанимации в роддоме, врачи разных специальностей — для меня важно, чтобы всё-всё было под контролем. Поэтому дома мне было бы реально страшно рожать. Я бы на такое не согласилась даже сейчас, уже имея опыт первых родов», — написала Волосожар в своей колонке на «Летидоре».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».