Татьяна Волосожар: к чему точно не готова, так это к домашним родам

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, которая ждёт второго ребёнка, рассказала, что ни за что не согласилась бы рожать дома.
«К чему я точно не готова, так это к домашним родам. Я бы ни за что не согласилась рожать дома. Конечно, я читала про разные «модные» методики родов. Но всё это не мой вариант.
Мне спокойнее, когда специалисты рядом. Слава Богу, если всё пройдет благополучно, но сколько беременностей, столько и родов. Предсказать, как всё пойдет, вряд ли кто-то сможет. Наличие реанимации в роддоме, врачи разных специальностей — для меня важно, чтобы всё-всё было под контролем. Поэтому дома мне было бы реально страшно рожать. Я бы на такое не согласилась даже сейчас, уже имея опыт первых родов», — написала Волосожар в своей колонке на «Летидоре».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».
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