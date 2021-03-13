Специальный прокат Алины Загитовой для праздничного шоу «Ледниковый период». Видео

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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова исполнила новый номер специально для праздничного шоу «Ледниковый период». Алина представила новую версию программы Ильи Авербуха, которая была поставлена для финала популярного шоу. По сравнению с первым вариантом Загитова сменила костюм и отказалась от взмахов руками в концовке проката.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Гала-концерт «Ледниковый период» был подготовлен режиссёром и хореографом-постановщиком Ильёй Авербухом вместе с Первым каналом специально к 8 Марта.

Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.