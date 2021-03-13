«Параллельная вселенная!» Медведева — о Музее цифрового искусства в Токио

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о посещении музея цифрового искусства в Токио.
«Я обожаю посещать музеи в разных городах. Но есть такие музеи, после которых мурашки долго не проходят. Один из таких – Музей цифрового искусства в Токио. Огромное количество залов, световых и голографических инсталляций, инсталляций с водой. Параллельная вселенная! Когда окажусь в Токио, обязательно посещу музей вновь.
Токио – уникальный город. Архитектура там завораживает, и в то же время это огромный мегаполис. Помимо Музея цифрового искусства, я получила массу положительных эмоций при посещении Императорского дворца. Вообще там очень много крутых мест. Как-нибудь поделюсь с вами списком.
Сейчас не самое лучшее время для полётов. Конечно, я, как и вы все, жду, когда ситуация в мире нормализуется, ограничения будут сняты, и мечтаю вновь оказаться в этой удивительной стране.
Япония – популярное направление среди российских туристов. Если внешне мы не очень похожи, то ментально у нас много схожего. Особенно гостеприимство», — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
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