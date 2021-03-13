12-летняя фигуристка из «Ангелов Плющенко» раскритиковала судейство

После первенства России по младшему возрасту (Мемориал С.А. Жука) в Саранске в «Инстаграме» 12-летней Софьи Титовой появился пост с критикой судейства.
Титова из «Ангелов Плющенко» заняла второе место, уступив Алисе Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе 0,87 балла. По мнению Титовой, ей не дали надбавку за каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, исполненный во второй части произвольной программы.
«Справедливость — это не про мой любимый вид спорта! Но это закаляет меня и делает сильнее, благодарю всех за поддержку и добрые слова и желаю фигурному катанию оставаться чистым видом спорта! Когда-то моему тренеру тоже не присудили победу на ОИ Ванкувер 2010, но он стал сильнее и доказал себе, что всё возможно! ФК, я люблю тебя всей душой! Штабы, споры — это не спорт, это не Россия! Мы — одно целое, а спорт это честность, сила, вера, справедливость и невероятная энергия! Огромное спасибо этому опыту и всем, кто болел за меня! Увидимся в следующем сезоне!
Саранск, я тебя не забуду! А протокол, в котором забыли дать надбавку за каскад 3lz+Eu+3s, пусть останется на совести судей! Спасибо, работаем дальше!» — написала Титова.
Фото можно посмотреть на странице Софьи Титовой в «Инстаграме».
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