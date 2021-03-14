Алина Загитова: чувствую себя комфортно за рулём даже в сильные снегопады

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему ей нравится водить автомобиль.

«Мне нравится водить автомобиль. Но многие этого боятся. На самом деле это очень круто. Ребята из автошколы на дополнительных уроках по вождению интересно и безопасно научили меня водить. Всю зиму себя чувствую комфортно за рулём даже в сильные снегопады», – сказала Загитова в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Загитова впервые опубликовала видео, где сидит за рулём движущегося автомобиля, когда ей ещё не было 18 лет. Но наказания за вождение без прав не последовало. Права Алина получила на следующий день после совершеннолетия, объяснив это тем, что про прошла обучение во время пандемии и самоизоляции.