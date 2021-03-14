«Дима ответил категорическим отказом». Боброва рассказала, как встала в пару с Соловьёвым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва рассказала, как перешла из одиночного катания в танцы на льду и впервые встала в пару с Дмитрием Соловьёвым.

«К маме подошла подружка и сказала – там в танцах мальчик ищет миниатюрную девочку 90-го года рождения. Мама предложила мне, и я с радостью согласилась! Мы пришли к Алексеевой Светлане Львовне. Я совершенно не боялась, а, наоборот, с радостью этого ждала! Ведь в первую очередь, в группе тренировалось очень много моих знакомых, которые раньше катались со старшей сестрой в одиночном. После тренировки тренер подошла к маме и сказала – мальчику она не подходит, уж слишком миниатюрная, но девочка хорошая, мы её оставляем! Ищите партнёра.



Моя мама позвонила Марине, диминой маме, и спросила, не хотел бы Дима попробовать в танцах? Тут стоит пояснить ситуацию… Дима очень любил кататься, но из-за сильного сотрясения мозга врачи поставили крест на его карьере в одиночном катании. И Дима закончил со спортом и углубился в учёбу. На предложение Дима ответил категорическим отказом. Перейти в танцы, так ещё и девочку за руку держать! Но после уговоров его мамы просто попробовать, ведь она знала, как её сын любит кататься, Дима согласился. Он пришёл на тренировку и влюбился в девочку из группы (не в меня), после чего решил остаться.

1 ноября 2000 года нас поставили в пару. С Димой мы были знакомы ещё с одиночного катания, потому что в детстве катались у одного тренера. Примерно через пару недель мы взялись за руки и поехали в паре беговые назад. Я не знаю, почему мне так запомнился этот момент! Но закрывая глаза, я вспоминаю это, как будто это было вчера! Конечно, после этого нам уже неинтересно было кататься по одному. И с каждой новой тренировкой ждали с нетерпением, когда нам предложат попробовать новый элемент вместе! А впереди ещё изучение разных танцевальных позиций – кильян, фокстрот, вальсовая позиция! Вот так всё и закрутилось-завертелось», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».