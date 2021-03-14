Евгений Плющенко поддержал ученицу, раскритиковавшую судейство

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал воспитанницу своей академии Софью Титову, раскритиковавшую судей первенства России по младшему возрасту.

«Vancouver welcome back 2010-2011! Софа, ты крутая! Первая после короткой и меньше балла не хватает до победы! Ты всё знаешь, да и #ктознаеттотпоймёт! Я тоже был странным образом 2-м и очень хорошо понимаю твои эмоции! Все эти испытания сделали меня сильнее, злее и выносливее! После этого беспредела поменяли систему судейства в ФК.



Ты не проиграла ни одного старта в этом сезоне, а первый и третий день соревнований — это было что? Вот именно всё «это» делает нас с тобой ещё сильнее! Что ещё добавить? Пока все школы фигурного катания будут молчать про всё это безобразие, «оно» и будет продолжаться…

Говорят, что «один в поле не воин»? А потом было продолжение: «И один в поле воин, если он по-русски скроен»! Я отстаивал, отстаиваю и буду отстаивать своих спортсменов! Софии 12 лет. Думаю, эмоции этой талантливой девочки, её родителей можно понять.

P. S. Символично, что номер «Je Suis Malade» я катал на ОИ в Ванкувере как показательный, когда у меня всё горело и разрывалось внутри от несправедливости! Спасибо всему тренерскому штату «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».