Евгений Плющенко поддержал ученицу, раскритиковавшую судейство

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поддержал воспитанницу своей академии Софью Титову, раскритиковавшую судей первенства России по младшему возрасту.
«Vancouver welcome back 2010-2011! Софа, ты крутая! Первая после короткой и меньше балла не хватает до победы! Ты всё знаешь, да и #ктознаеттотпоймёт! Я тоже был странным образом 2-м и очень хорошо понимаю твои эмоции! Все эти испытания сделали меня сильнее, злее и выносливее! После этого беспредела поменяли систему судейства в ФК.
Ты не проиграла ни одного старта в этом сезоне, а первый и третий день соревнований — это было что? Вот именно всё «это» делает нас с тобой ещё сильнее! Что ещё добавить? Пока все школы фигурного катания будут молчать про всё это безобразие, «оно» и будет продолжаться…
Говорят, что «один в поле не воин»? А потом было продолжение: «И один в поле воин, если он по-русски скроен»! Я отстаивал, отстаиваю и буду отстаивать своих спортсменов! Софии 12 лет. Думаю, эмоции этой талантливой девочки, её родителей можно понять.
P. S. Символично, что номер «Je Suis Malade» я катал на ОИ в Ванкувере как показательный, когда у меня всё горело и разрывалось внутри от несправедливости! Спасибо всему тренерскому штату «Ангелов Плющенко», — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
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