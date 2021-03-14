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Волосожар: если бы прощение можно было просить только раз в год, я бы так точно не смогла

Волосожар: если бы прощение можно было просить только раз в год, я бы так точно не смогла
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар высказала мнение о важности умения приносить извинения и прощать.

«Сегодня Прощёное воскресенье. Если бы прощение можно было просить только раз в год, я бы так точно не смогла. Я очень трепетно отношусь к тому, вдруг я ненароком кого-то обидела. Бывает, что человек и не думал обижаться, но я всё равно извинюсь, если мне кажется, что даже чуть-чуть была не права.

Я вообще считаю, что очень важно уметь извиняться и прощать. Это на самом деле не всем дано. Не каждый может прямо сказать: «Извини, я был неправ». Многие как бы заворачивают извинения в какие-то более обыденные слова или поступки.

Да и искренне простить иногда тоже не просто. Особенно, когда обида сильная. Но если извинения искренние, то нужно постараться, я считаю. В первую очередь для себя. Я вот не могу долго жить с обидой. Это тяжело. Поэтому довольно быстро отхожу», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».

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