Плющенко: если бы я после Ванкувера промолчал, стоимость четверных не была бы поднята

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объяснил, почему критикует судейство, отстаивая права воспитанников своей академии.

Ученица Плющенко Софья Титова заняла второе место на первенстве России в Саранске, уступив Алисе Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе. Фигуристка раскритиковала судей, лишивших её надбавки за каскад во второй половине программы. Плющенко поддержал Титову, вспомнив, как его засудили на Олимпиаде в Ванкувере.

«Если бы я после Ванкувера промолчал, то стоимость четверных прыжков не была бы поднята и система осталась бы прежней! Был ли тогда смысл прыгать ультра-си и рисковать? Куда бы ушло фигурное катание, в 90-е? Вы не хуже меня знаете, что происходит, и я не буду молчать! Тем более имею право выразить мнение на своей странице. Я не дилетант в фигурном катании и хорошо знаю правила. И все их знают! Удачи вам!» – написал Плющенко, отвечая на один из комментариев.