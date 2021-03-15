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«Ангелы Плющенко» — Титовой, раскритиковавшей судей на первенстве России: Софа, не грусти

«Ангелы Плющенко» — Титовой, раскритиковавшей судей на первенстве России: Софа, не грусти
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Академия «Ангелы Плющенко» поддержала 12-летнюю фигуристку Софью Титову, раскритиковавшую судей первенства России по младшему возрасту. Титова из «Ангелов Плющенко» заняла второе место, уступив Алисе Двоеглазовой из группы Этери Тутберидзе 0,87 балла. По мнению спортсменки, ей не дали надбавку за каскад тройной лутц – ойлер – тройной сальхов, исполненный во второй части произвольной программы.

«Яркая, артистичная, талантливая юная спортсменка Софья Титова. Софа, не грусти. Все победы впереди. С твоим то рвением к победе, трудоспособностью, чемпионским характером! Успешного нового сезона, красивых новых программ, покорения прыжков ультра-си и самых ярких побед!» — говорится в сообщении на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко»

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