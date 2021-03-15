Екатерина Боброва: и тут я психанула!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва выложила на своей странице в «Инстаграме» забавное видео, в котором показано, как она якобы волшебным образом переместилась из ледяной проруби на Мальдивы.
«Если есть на земле рай, то… У каждого он свой. Но кому из нас порой не хочется оказаться на райском острове из рекламы «Баунти»? Вот и я захотела! И наш выбор для путешествия пал, как многие уже догадались, на Мальдивы!
Очень давно это было в моих желаниях, но не было возможности реализовать… И тут я психанула! И пока что мне всё очень нравится!
Хочу поделиться самыми яркими эмоциями и впечатлениями с вами! Подарить вам солнца и тепла через экраны телефонов!» — подписала она видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Екатерины Бобровой.
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