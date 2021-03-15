Чемпион мира Овсянников назвал преимущество сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Чемпион мира и Европы в танцах на льду, призёр Олимпийских игр Олег Овсянников рассказал об ожиданиях от чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

«Я буду болеть за все три российские пары, поэтому не хочу никого выделять. Пусть победит сильнейший. Американские пары и остальные дуэты тоже очень сильные, но, я думаю, вполне можно с ними конкурировать, поэтому будем надеяться, что наши ребята всего достигнут.

Главное — пройти всё это без травм и спокойненько выступать. Поэтому что должно быть? Должен быть русский характер, потому что мы русские — вот это большое преимущество, мне так кажется. Наши ребята, что одна пара, что вторая, что третья — все обладают этим качеством, поэтому я им всем от души желаю успеха.

Я бы пожелал нашим спортсменам повторить достижение, которое было в 1999 году, и к нему пока никто и близко не подошёл. Тогда российскими спортсменами были завоёваны четыре золотые медали на чемпионате мира. Вот пусть повторят сейчас, тогда я буду правда доволен», — цитирует Овсянникова «Матч ТВ».

Опубликован состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию

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