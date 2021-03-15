Татьяна Навка показала видео гуляний на Масленицу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фото и видео гуляний на Масленицу.
«Встречай весну! Провожай зиму! Широка Масленица идёт в народ! В тёплой дружной компании отметили праздник с широтой русской души, даже сожгли коронавирус. Идея просто огонь. Так что, надеюсь вместе с зимой проводили и его! Наплясались, частушек напелись, в игры да забавы наигрались, блинов наелись. В общем сделали всё, что могли для проводов зимы и встречи весны! Посылаем вам лучики отличного настроения и бодрого духа!» — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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