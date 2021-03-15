Оксана Грищук рассказала, как влюбилась в Александра Жулина «до потери сознания»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала о любви, которую она испытывала к Александру Жулину, ради которого даже бросила на время фигурное катание.
«У меня была романтическая история с Сашей Жулиным — я впервые в жизни влюбилась до потери сознания. Мне совсем не хотелось уходить из этой группы, хотелось быть все время рядом с ним.
Наталья Ильинична (Дубова, тренер Грищук и её тогдашнего партнёра Евгения Платова. — Прим. «Чемпионата») очень на меня разозлилась, сделала такие вещи, вспоминая которые меня до сих пор трясёт. Она решила потихоньку избавиться от меня, причиной выбрала мой роман с женатым Сашей Жулиным. И предложила Жене остаться у неё и встать в пару с Татьяной Навкой.
Женя поддался на уговоры Дубовой и встал в пару с Навкой, а я осталась без партнёра. Какое-то время вообще не каталась, не знала, что делать и как жить. А тут ещё Саша, которого я безумно любила, попросил меня в качестве доказательства моей любви к нему бросить фигурное катание… Я даже не могу вам сказать, откуда у меня тогда нашлись силы выжить и взять себя в руки. Наверное, спасла любовь к фигурному катанию», — цитирует Грищук Sport24.
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