Оксана Грищук: Тарасова сделала всё, чтобы разбить нашу пару с Платовым

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук обвинила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в том, что её дуэт с Евгением Платовым распался. Напомним, оба золота ОИ Грищук завоевала в паре с Платовым.

«Тарасова всё сделала для того, чтобы разбить нашу пару. После Олимпиады нас по традиции пригласили в Champions on Ice, где мы выступали уже лет семь. Во время тура я ходила и думала, что нам нужно. Там было два конкурирующих тура: Champions on Ice и Stars on Ice. У меня вдруг возникла идея: почему бы нам с Женей не перейти в Stars on Ice, ведь там более компактная группа (10-11 человек), нам было бы интересно поработать в такой атмосфере.

Получилось так, что Тарасовой было очень невыгодно терять нас и Илью (Кулика, чемпиона ОИ в мужском одиночном катании. — Прим. «Чемпионата») — она бы оставалась без отличного и практически халявного заработка. И она быстренько сообразила, что делать.

Ещё до Олимпиады в Нагано мой кумир, известнейший голливудский директор Джон Франкенхаймер, предложил мне сниматься в его фильмах. Крупнейшее агентство ICM, которое работает с мировыми звездами кино, предложило мне контракт. Сейчас многие фигуристы так делают, то есть, почему нет? Это никаким образом не мешает спортивной карьере, тем более профессиональной. Но и здесь Татьяна Анатольевна проявила свои выдающиеся способности плести интриги и каким-то образом внушила Жене, что я вообще не хочу кататься.

Она убедила Женю, что ему нужна другая партнёрша, ведь «Грищук такая сложная, у неё Голливуд в голове». Для неё это был такой хитрый трюк, чтобы и дальше получать отчисления. Женя — более поддающийся влиянию, поверил Татьяне Анатольевне и совершил одну из самых больших ошибок в своей жизни. Лишился возможности заработать хорошие деньги за наши заслуги в спорте, предпочтя этому дать возможность Тарасовой получать проценты.

Тарасова решила поставить Женю в пару с Майей Усовой. И пока я, ничего не подозревая, выступаю с Женей в туре, они с Майей ходили подкатываться на другие катки. А в конце тура мне звонит журналистка из Times и спрашивает, какие у меня дальнейшие планы. Я начинаю наивно рассказывать, что думаем про Stars on Ice, ждём Женю, чтобы подписать контракт, что уже договорилась с главным агентом тура Джей Огданом. А журналистка мне говорит: «Как? Женя же катается с Майей Усовой, а ты с кем?» У меня чуть трубка из рук не вылетела», — цитирует Грищук Sport24.

