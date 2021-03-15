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Шахматистка Галлямова: Тутберидзе мне более симпатична. Со стороны Плющенко несётся ерунда

Шахматистка Галлямова: Тутберидзе мне более симпатична. Со стороны Плющенко несётся ерунда
Фигурное катание 0
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Российская шахматистка Алиса Галлямова высказалась по поводу тренерского противостояния в фигурном катании между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко.

«Тутберидзе мне более симпатична. У другой стороны конфликта слишком много пиара пока необоснованного. Какая-то ерунда со стороны Плющенко несётся. Особенно в той ситуации, когда они Косторную забрали себе бесплатно, а теперь, мол, возвращают, но за это надо заплатить. Поразительная ситуация: чемпионку Европы забрали бесплатно, хотя её у Тутберидзе вырастили. А теперь хотят за неё денег, она ведь у них и сезона не провела!

Для шоу-бизнеса у Плющенко есть жена. А он, как спортсмен, хочет добиться результатов на тренерском поприще. А так кто знает, может Плющенко тоже сильный тренер, просто нужно время? Вот сейчас как выскочит плеяда чемпионов из его табакерки», — приводит слова Галлямовой сайт «Нового века».

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