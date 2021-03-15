Ковтун: Косторная остаётся одной из сильнейших фигуристок в стране

Призёр чемпионатов Европы, четырёхкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун высказался о возвращении Алёны Косторной в группу Этери Тутберидзе.
«Меня ничего не удивляет в фигурном катании. Косторная тренировалась всю карьеру в одном месте. Может быть, подсознательно ей показалось, что где-то условия лучше, поэтому она перешла к Плющенко. До этого она показывала прекрасные результаты, прыжки и вращения. Что теперь, после возвращения, мешает ей вернуть былую форму? Я считаю, что она остаётся одной из сильнейших фигуристок в стране. Если она вернётся к той успешной формуле, которая известна Алёне и Этери Тутберидзе, то у неё есть все шансы вернуться на пьедестал. Сейчас Косторной следует принять требования тренера, чем она проявит уважение к специалисту. И работать над возвращением былой формы», — приводит слова Ковтуна Telesport.
Тутберидзе дала Косторной испытательный срок – в течение двух месяцев фигуристка должна восстановить тройной аксель.
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