Сын Евгения Плющенко рассказал, в скольких Олимпиадах хочет принять участие
Восьмилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, известный как Гном Гномыч, рассказал в скольких Олимпийских играх он хочет принять участие.
«Какая твоя мечта? Сколько Олимпиад ты хочешь пройти?» — спросил Евгений.
«Пять», — ответил по-английски Александр.
«Как спортсмен или иначе?» — уточнил Плющенко-старший. В ответ сын показал на отца.
Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Olympic Channel Services S.L.
Евгений Плющенко принял участие в четырёх Олимпийских играх как спортсмен и завоевал четыре медали. Он является тренером Александры Трусовой, которая входит в состав сборной России по фигурному катанию.
«Мы никому не проиграли!» Как Плющенко отказывается признавать поражения своих фигуристок
Евгений мастерски оправдывает неудачи своих учеников. Но разве для этого нужен тренер?
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