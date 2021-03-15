Сын Евгения Плющенко рассказал, в скольких Олимпиадах хочет принять участие

Восьмилетний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко, известный как Гном Гномыч, рассказал в скольких Олимпийских играх он хочет принять участие.

«Какая твоя мечта? Сколько Олимпиад ты хочешь пройти?» — спросил Евгений.

«Пять», — ответил по-английски Александр.

«Как спортсмен или иначе?» — уточнил Плющенко-старший. В ответ сын показал на отца.

Видео можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Olympic Channel Services S.L.

Евгений Плющенко принял участие в четырёх Олимпийских играх как спортсмен и завоевал четыре медали. Он является тренером Александры Трусовой, которая входит в состав сборной России по фигурному катанию.