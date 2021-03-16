Подписчики по фото предположили, что Медведева сделала татуировку. Евгения отреагировала

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новое фото в своём «инстаграме» и вызвала бурные обсуждения среди болельщиков.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой

Сразу несколько подписчиков по фото предположили, что у Евгении появилась татуировка под цепочкой. В комментариях они, в частности, написали:

«У тебя татуха, что ли, ещё появилась?»

«Татуха на груди — звучит интересно. Но, надеюсь, она смывается».

«Красавица! Но что это? Татуировка или что под цепочкой?»

«Тату на груди, серьёзно?»

«Молюсь, чтобы это была не постоянная татуировка».

Медведева отреагировала на эти обсуждения, написав: «Это не настоящая тату, стоп!»

Медведева также является двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016).

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